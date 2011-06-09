United mit weniger Fluggästen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2011 12,289 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmai sind das 1,5 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde um 0,6 Prozent auf 21,524 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut, die Nachfrage ging um 0,3 Prozent auf 18,025 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,2 Punkte auf 83,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 18,4 Prozent auf 230,787 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf die Nachfrageabschwächung bereits reagiert und Kapazitäten gezielt abgebaut, die Auslastung konnte deshalb auf einem relativ guten Stand gehalten werden.