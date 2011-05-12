United mit weniger Fluggästen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2011 11,702 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril waren das 2,3 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde um 3,2 Prozent auf 21,179 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage ging um 1,1 Prozent auf 17,007 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,7 Punkte auf 80,3 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 5,8 Prozent auf 236,742 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines muss wie alle anderen grossen Major Airlines in den USA aufpassen, dass jetzt nach der Krise die Kapazitäten nicht zu rasch hochgefahren werden und sich die Auslastung dadurch markant verschlechtert, sonst werden Ende Jahr wieder saftige Verluste resultieren.