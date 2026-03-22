United mit neuer Polaris Studio Suite

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Am 22. April 2026 startet United Airlines in ein neues Premium-Zeitalter. An dem Tag findet auf der Strecke von San Francisco nach Singapur der erste internationale Flug eines Boeing 787-9 Dreamliners mit der neuen Elevated-Konfiguration statt.

United wertet dazu alle Kabinenbereiche auf und gestaltet sie komplett neu. Somit feiern auf dem Flug auch die United Polaris Studio® Suiten ihre Premiere. Die acht Plätze sind um ein Viertel größer als die Standardsitze in United Polaris® und verfügen neben Lie-Flat-Sitzen über eine eigene Tür, einen zusätzlichen Ottomanen, 27 Zoll große 4K OLED-Bildschirme und viele weitere Annehmlichkeiten wie auch das Amuse-Bouche mit Ossetra Kaviar.

Zudem bedient United ab dem 30. April 2026 mit dem neuen Dreamliner die Verbindung zwischen San Francisco und London. Auch werden Passagiere auf den Flügen zwischen San Francisco und Houston das neue Premium-Angebot immer wieder erleben können. Mit ihrer sukzessiven Einflottung setzt United die Maschinen probeweise zwischen beiden Städten ein, bevor sie auf internationale Langstrecken wechseln. Aktuell plant die Airline bis Ende 2027 die Indienststellung von mindestens 30 B787-9 Dreamliner in der neuen Elevated-Konfiguration; jeder mit insgesamt 99 Premiumsitzen (United Polaris Studio, United Polaris und United Premium Plus).

Mehr Informationen gibt es unter united.com.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.