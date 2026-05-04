United mit neuem Premiumprodukt zwischen Zürich und San Francisco

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines wird ab dem 2. September 2026 einen Boeing 787-9 Dreamliner mit der neuen Elevated-Premiumausstattung auf der saisonalen Verbindung zwischen Zürich und San Francisco einsetzen.

Damit feiert das Produkt mit mehr Komfort in allen Serviceklassen sowie den besonders luxuriösen United Polaris StudioSM Suiten seine Premiere in der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum. Das Elevated-Konzept wurde im Mai 2025 vorgestellt, und im vergangenen Monat starteten zwischen San Francisco und Singapur sowie zwischen San Francisco und London die ersten Flüge von B787-9 Dreamlinern, die mit dem Extra an Komfort und Innovation ausgestattet sind.

United Airlines Polaris Studio Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Der B787-9 Dreamliner, den United ab dem 2. September 2026 zwischen Zürich und San Francisco einsetzt, verfügt über insgesamt 99 Premiumsitze; keine andere US-Airline bietet auf Langstreckenflügen eine so hohe Anzahl. Zu diesen Plätzen gehören auch die acht United Polaris Studio Suiten, eine Weiterentwicklung der United PolarisSM Business Class. Diese Sitzplätze sind rund 25 Prozent größer, liegen alle am Gang, verfügen über eine Schiebetür für mehr Privatsphäre und lassen sich in bequeme Betten verwandeln. Sie bieten zusätzlich einen Ottomanen, besonders hochwertige Speisen, das Amuse-Bouche mit Ossetra-Kaviar, neue Amenity Kits mit edlen Hautpflegeprodukten, kabelloses Laden von mobilen Endgeräten, Bluetooth-Konnektivität sowie einen 27 Zoll großen 4K-OLED-Monitor.

Schon in wenigen Monaten läuten wir in der Schweiz ein neues Zeitalter des Fliegens mit besonderem Premiumkomfort ein, wenn unsere Gäste ab Anfang September 2026 die vielen Vorzüge des Elevated-Konzepts erleben können,

betont Reto Schneider, Senior Country Sales Manager Switzerland and Germany bei United.