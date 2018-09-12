United mit mehr Passagieren

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2018 insgesamt 14,823 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 10,1 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,4 Prozent auf 25,202 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 7,8 Prozent auf 21,994 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um zwei Prozentpunkte auf hohe 87,3 Prozent.

Bei der Fracht konnte die Airline um 3,4 Prozent auf 279,627 Millionen Tonnenmeilen wachsen.

Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 105,796 Millionen Passagiere, das waren 6,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.