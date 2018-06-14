United mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 737 MAX 9

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2018 insgesamt 13,522 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 7,3 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität bei United Airlines um 4,2 Prozent auf 23,616 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 6,7 Prozent auf 19,734 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um weitere zwei Prozentpunkte auf 83,6 Prozent verbessert.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 286,434 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Berichtsjahres flogen mit United Airlines 60,898 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.