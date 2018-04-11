United mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat März 2018 insgesamt 12,989 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz wurde die Kapazität um 3,8 Prozent auf 22,475 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert, die Nachfrage hat sich um 6,5 Prozent auf 18,765 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,2 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht ist die Nachfrage um 8,9 Prozent auf 304,482 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Im ersten Quartal flogen mit United Airlines 34,495 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,2 Prozent.