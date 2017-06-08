United mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 12,607 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 3,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität bei United Airlines um 3,7 Prozent auf 22,662 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 2,6 Prozent auf 18,501 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um weitere 0,9 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent verschlechtert.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 23,7 Prozent auf 281,914 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Berichtsjahres flogen mit United Airlines 57,789 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.