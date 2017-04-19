United mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat März 2017 insgesamt 12,414 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von fünf Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz wurde die Kapazität um 3,4 Prozent auf 21,658 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert, die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 17,613 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,3 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent verschlechtert.

Bei der Fracht ist die Nachfrage um 23,8 Prozent auf 279,592 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Im ersten Quartal flogen mit United Airlines 33,105 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent.