United mit mehr Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2016 13,178 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht das einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,9 Prozent auf 23,338 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,6 Prozent auf 19,943 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,5 Prozent. Bei der Fracht konnte die Airline um 8,8 Prozent auf 231 Millionen Tonnenmeilen wachsen.

Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 95,173 Millionen Passagiere, das waren 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.