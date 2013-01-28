United mit höherem Quartalsverlust

United Airlines erwirtschaftete im vierten Quartal 2012 einen Nettoverlust von 190 Millionen US Dollar, im vierten Quartal 2011 waren es 138 Millionen US Dollar. Für das ganze Jahr 2012 gibt United einen Nettogewinn von 589 Millionen US Dollar bekannt, ei

Gegenüber dem vierten Quartal 2011 ist der Umsatz um 2,5 Prozentpunkte auf 8,702 Milliarden US Dollar zurück gegangen, die Kosten stiegen im gleichen Zeitraum um 3,2 Prozentpunkte auf 9,167 Milliarden US Dollar. Der Hauptkostenpunkt lag beim Treibstoff, dieser lag mit 3,095 Milliarden US Dollar 0,3 Prozentpunkte tiefer als im vierten Quartal 2011. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Verlust von 465 Millionen US Dollar, ein Jahr zuvor resultierte hier noch ein kleiner Gewinn von 45 Millionen US Dollar. Der operative Jahresumsatz stieg bei United Airlines nur unbedeutend um 0,1 Prozentpunkte auf 37,152 Milliarden US Dollar, die operativen Kosten verteuerten sich um 5,2 Prozentpunkte auf 37,113 Milliarden US Dollar, daraus errechnet sich ein operativer Jahresgewinn von 39 Millionen US Dollar, ein Jahr zuvor lag der operative Gewinn bei 1,822 Milliarden US Dollar. Die Cash Reserven gibt United mit 7,0 Milliarden US Dollar an. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 140,441 Millionen Fluggästen, das waren ein Prozent weniger als im Vorjahr.