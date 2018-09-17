United mit Biotreibstoff nach Zürich

Boeing 787 United Airlines nach Biotreibstoffflug in Zürich (Foto: United)

Am Samstag, den 15. September 2018, wurde die Ankunft von Flug UA44 von San Francisco am Flughafen Zürich noch sehnlicherer erwartet als gewöhnlich.

Die Boeing 787, eine der kraftstoffeffizientesten Flugzeuge, absolvierte den Flug mit einer Mischung aus nachhaltigem Biotreibstoff. United Airlines setzte dafür über 60.500 Liter (16.000 Gallonen) Biotreibstoff mit einem Mischverhältnis von 30/70 zum konventionellen Flugzeugtreibstoff ein. Damit ist es bis heute der längste Transatlantikflug – und ebenfalls der längste Flug eines US-Carriers – mit einem Biotreibstoffvolumen dieser Größe.

United Crew, Maria Race und Reto Schneider nach der landung am ZRH Airport (Foto: United)

Maria Race, Director Sustainability and Air Program Policy and Strategy von United Airlines, begleitete den Flug und überreichte nach der Landung gemeinsam mit der Crew ein United-Eco-Skies-Flugzeugmodell an Reto Schneider, Country Manager Switzerland von United Airlines.

Der Flug unterstützt das soeben veröffentlichte Commitment von United Airlines, ihre eigenen Treibhausgasemissionen bis 2050 um 50 Prozent zu reduzieren. Die Umweltinitiative umfasst neben der verstärkten Nutzung von Biotreibstoffen auch den Einsatz von weiteren neuen kraftstoffeffizienteren Flugzeugen und die Einführung zusätzlicher Veränderungen im Betrieb, um noch sparsamer mit Treibstoff umzugehen.

Weitere Informationen finden Sie hier: united.com/ecoskies

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