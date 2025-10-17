United mit Amenity Kit in limitierter Auflage

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines bringt in Kürze ein neues Amenity Kit von Brooks Brothers an Bord.

Bei diesem schönen Amenity Kit handelt es sich um eine limitierte Edition in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Bekleidungshersteller Brooks Brothers.

United mit Amenity Kit von Brooks Brothers in limitierter Auflage (Foto: United Airlines)

Die Kits in zeitlosem Design wird es auf allen internationalen United-Flügen, also auch ab Deutschland und der Schweiz, in der PolarisSM Business Class und in United Premium PlusSM geben, ebenso in United Business auf den transkontinentalen Verbindungen der Fluggesellschaft.

Neben Augenmaske, Ohrstöpsel, Strümpfen und Zahnpflegeset enthalten sie hochwertige Hautpflegeprodukte von Perricone MD, darunter ein Feuchtigkeitsspray, Handcreme, Lippenbalsam, Augenserum und Reinigungstuch. United ist der erste offizielle Airline-Partner von Perricone MD.