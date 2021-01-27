United meldet tiefrote Zahlen

United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Nettoverlust von 7,069 Milliarden US-Dollar, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Nettogewinn von 3,009 Milliarden US-Dollar.

United Airlines litt im Berichtsjahr 2020 schwer unter der Corona Krise. Der Umsatz brach um 64,5 Prozent auf 15,355 Milliarden US-Dollar ein. Im Vorjahr erreichte der Umsatz noch 43,259 Milliarden US-Dollar. Die operativen Kosten konnten um 44,3 Prozent auf 21,714 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Den Betriebsverlust für das Corona Jahr 2020 gibt United Airlines mit 6,359 Milliarden US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Betriebsgewinn von 4,301 Milliarden US-Dollar.

Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 3,412 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Umsatzrückgang von 68,7 Prozent. Die Kosten konnten im gleichen Zeitraum um 44,7 Prozent auf 5,547 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Die Treibstoffkosten sind um 69,8 Prozent auf 679 Millionen US-Dollar zurückgegangen. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Verlust von 2,135 Millionen US-Dollar, ein Jahr zuvor lag der Betriebsgewinn im vierten Quartal noch bei 861 Millionen US Dollar.

United Airlines ist die drittgrößte Fluggesellschaft in den USA. Mit United und ihren Zubringerdiensten flogen im Berichtsjahr 2020 insgesamt 57,761 Millionen Passagiere (Vorjahr 162,443 Millionen Passagiere), verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Einbruch von 64,4 Prozent. Das Angebot erreichte 122,804 Milliarden Sitzplatzmeilen, minus 56,9 Prozent. Die Nachfrage erreichte 73,883 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 69,1 Prozent weniger als im Jahr 2019. Die Auslastung der Flüge lag bei 60,2 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 23,8 Prozentpunkten.

United Airlines hat sich im Jahre 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der größten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American Airlines und Delta Airlines die drittgrößte Fluggesellschaft in den USA. United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 90.000 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 1.372 Flugzeugen. Wegen der Corona Krise musste auch United Airlines stark abbauen.