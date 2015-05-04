United meldet solides erstes Quartal

United Airlines konnte im ersten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 508 Millionen US Dollar erwirtschaften, in den ersten drei Monaten des Vorjahres resultierte noch ein Nettoverlust von 609 Millionen US Dollar.

United Airlines meldet für das erste Quartal einen Umsatz von 8,608 Milliarden US Dollar, der Umsatz verminderte sich dabei um ein Prozent. Der Umsatzrückgang lässt sich hauptsächlich durch die tieferen Treibstoffkosten begründen, diese wurden wiederum über den Preis an die Kundschaft weiter gegeben. Die Kostenseite ging um 13 Prozent auf 7,867 Milliarden US Dollar zurück. Den operativen Gewinn gibt United Airlines mit 741 Millionen US Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte hier noch ein Verlust von 349 Millionen US Dollar.

United Airlines konnte im ersten Quartal 2015 31,522 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 1,2 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahresquartal.