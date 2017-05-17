United meldet soliden April

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2017 insgesamt 12,077 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um vier Prozent auf 21,140 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 7,4 Prozent auf 17,566 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls und erreichte solide 83,1 Prozent, das entspricht einer Steigerung von 2,6 Prozentpunkten.

Bei der Fracht verbesserte sich die Nachfrage um 19,5 Prozent auf 222 Millionen Tonnenmeilen.

In den ersten vier Monaten konnte United Airlines 45,182 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.