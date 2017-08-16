United meldet solide Julizahlen

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2017 insgesamt 14,192 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht das einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 4,6 Prozent auf 24,765 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent auf 21,514 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,9 Prozent.

Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 17,1 Prozent auf 278,743 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.

Während den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 85,544 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.