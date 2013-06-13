United meldet rückläufige Passagierzahlen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2013 12,059 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresmai waren dies 1,4 Prozentpunkte weniger.

Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität um 1,7 Prozentpunkte auf 21,249 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 17,939 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent verbessert. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 8,3 Prozentpunkte auf 195.882 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 140,441 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entsprach dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt. Die Airline betreibt rund 700 Verkehrsflugzeuge.