United meldet mehr Passagiere

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2018 insgesamt 13,699 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 5,9 Prozent auf 23,575 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 7,5 Prozent auf 19,413 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung ist um 1,2 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 0,9 Prozent auf 305,900 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines und ihren Tochter- und Zubringerfirmen insgesamt 132,138 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.