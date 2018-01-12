United meldet mehr Passagiere

United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines konnte im Berichtsmonat Dezember 2017 insgesamt 12,442 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,7 Prozent auf 21,963 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 18,075 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,8 Prozentpunkte auf solide 82,3 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 16,5 Prozent auf 301,330 Tausend Tonnenmeilen gesteigert werden.

Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2017 insgesamt 148,067 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 3,4 Prozent.