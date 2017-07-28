United meldet mehr Passagiere

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 13,563 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren das 4,6 Prozent mehr Passagiere.

Die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 23,665 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 20,289 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf hohe 85,7 Prozent abgeschwächt.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 22,2 Prozent auf 279,974 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Von Januar bis Juni 2017 flogen mit United Airlines insgesamt 71,352 Millionen Fluggäste, das waren 4,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. United Airlines hat sich 2011 mit Continental zusammengeschlossen und betreibt rund 710 Verkehrsflugzeuge.