United meldet mehr Passagiere

United Airlines konnte im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 11,915 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,6 Prozent auf 21,182 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 17,596 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,1 Prozentpunkte auf solide 83,1 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 15,5 Prozent auf 259 Tausend Tonnenmeilen gesteigert werden.

Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2016 insgesamt 143,177 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.