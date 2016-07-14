United meldet mehr Passagiere

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juni 2016 12,968 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjuni waren das 2,6 Prozent mehr Passagiere.

Die Kapazität wurde um 0,5 Prozent auf 22,540 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 19,623 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf hohe 87,1 Prozent verbessert. Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 9,4 Prozent auf 229 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Von Januar bis Juni 2016 flogen mit United Airlines insgesamt 68,503 Millionen Fluggäste, das waren 1,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. United Airlines hat sich 2011 mit Continental zusammengeschlossen und betreibt rund 710 Verkehrsflugzeuge.