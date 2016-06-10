United meldet mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2016 12,219 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 0,4 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität um 0,5 Prozent auf 21,858 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 18,033 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,5 Prozent abgeschwächt.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 7,9 Prozent auf 228 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Berichtsjahres flogen mit United Airlines 55,535 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,8 Prozent.