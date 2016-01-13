United meldet mehr Passagiere

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Dezember 2015 11,603 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 2,4 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,2 Prozent auf 20,655 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 17,149 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,0 Prozent abgeschwächt. Bei der Fracht ist die Nachfrage mit 224 Millionen Tonnenmeilen praktisch unverändert geblieben.

Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2015 140,363 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Wachstum von 1,7 Prozent.