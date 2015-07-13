United meldet mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juni 2015 12,643 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjuni waren das 1,3 Prozent mehr Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni wurde die Kapazität um 2,2 Prozent auf 22,438 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage hat sich um 1,3 Prozent auf 19,360 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch hohe 86,3 Prozent verschlechtert. Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 209 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Von Januar bis Juni 2015 flogen mit United Airlines 67,753 Millionen Fluggäste, das waren praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 2013. United Airlines hat sich 2010/2011 mit Continental zusammengeschlossen und betreibt rund 710 Verkehrsflugzeuge.