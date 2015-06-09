United meldet mehr Passagiere
09.06.2015 PS
United Airlines transportierte im Berichtsmonat Mai 2015 12,171 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 1,1 Prozent.
Gegenüber dem Vorjahresmai wurde die Kapazität um 2,1 Prozent auf 21,742 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 0,5 Prozent auf 18,245 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,9 Prozent abgeschwächt.
Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 2,3 Prozent auf 211 Millionen Tonnenmeilen verbessert.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Berichtsjahres flogen mit United Airlines 55,110 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozent.