United meldet Septemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines und ihre regionalen Dienste transportierten im September 2018 insgesamt 12,643 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 8,5 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 6,1 Prozent auf 22,720 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,7 Prozent auf 18,396 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent verbessert.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 277,426 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit United Airlines flogen in den ersten neun Monaten 118,439 Millionen Passagiere, das waren sieben Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum.