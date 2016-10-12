United meldet Septemberzahlen

United Airlines Boeing 737-800 (Foto: Boeing Concept)

United Airlines und ihre regionalen Dienste transportierten im Berichtsmonat September 2016 insgesamt 11,981 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 5,9 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,6 Prozent auf 21,064 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,9 Prozent auf 17,520 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent verbessert. Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 15,7 Prozent auf 245 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Mit United Airlines flogen in den ersten neun Monaten 107,154 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum.