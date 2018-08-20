United meldet Julizahlen

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2018 insgesamt 15,420 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht das einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um vier Prozent auf 25,759 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage hat sich um 6,9 Prozent auf 23,003 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,4 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent.

Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 5,3 Prozent auf 293,576 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.

Während den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 90,973 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 6,3 Prozent.