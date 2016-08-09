United meldet Julizahlen

United Airlines Boeing 737-800 (Foto: Boeing Concept)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2016 13,492 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht das einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 0,7 Prozent auf 23,671 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 20,710 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,5 Prozentpunkte auf solide 87,5 Prozent. Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 10,1 Prozent auf 238 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.

Während den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 81,995 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 1,2 Prozent.