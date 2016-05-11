United meldet Aprilzahlen

United Airlines Boeing 737-800 (Foto: Boeing Concept)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2016 11,229 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril ist dies ein Rückgang von 1,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresapril wurde die Kapazität um 0,9 Prozentpunkte auf 20,327 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verschlechterte sich um 1,9 Prozent auf 16,361 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ging ebenfalls zurück und erreichte 80,5 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozentpunkten. Bei der Fracht verbesserte sich die Nachfrage um 4,5 Prozent auf 222 Millionen Tonnenmeilen.