United meldet Aprilzahlen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2015 11,417 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril waren das 0,9 Prozent mehr.

Die Kapazität wurde um 2,7 Prozent auf 20,505 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,4 Prozent auf 16,684 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verschlechtert. Bei der Fracht verbesserte sich die Nachfrage um 9,3 Prozent auf 212 Millionen Tonnenmeilen.