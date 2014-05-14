United meldet Aprilzahlen

United Airlines transportierte im Berichtsmonat April 2014 11,318 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril waren dies 0,2 Prozent mehr.

Verglichen mit dem Vorjahresapril wurde die Kapazität um 1,3 Prozent auf 19,957 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 16,619 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung konnte um 1,6 Prozentpunkte auf solide 83,3 Prozent gesteigert werden. Bei der Fracht verbesserte sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 194 Millionen Tonnenmeilen.