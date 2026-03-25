United lanciert neues Angebot auf Langstreckenflügen

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Fluggästen in United Economy® bietet United Airlines auf Langstreckenflügen bald die Möglichkeit, besonders komfortabel zu reisen, und führt 2027 die United Relax RowSM ein.

Dabei werden drei nebeneinanderliegende Sitze mit einer Matratze in ein flaches Bett verwandelt, das Alleinreisende, Paare oder eine erwachsene Person zusammen mit einem Kind nutzen können. Die United Relax Row eignet sich ideal zum Schlafen, Entspannen und um gemütlich Filme zu schauen. Zum Angebot gehören maßgefertigte Matratze, eine große weiche Decke, zwei zusätzliche Kissen sowie für Familien ein Plüschspielzeug und ein kleines Reise-Kit.

United ist die erste US-Airline mit einem solchen Produkt, und bereits 2027 feiert die United Relax Row ihre Premiere. United wird sie in Großraumflugzeugen der Typen Boeing 787 und Boeing 777 zwischen United Economy und United Premium Plus® offerieren. Pro Maschine kann es bis zu zwölf United Relax Rows geben, und bis zum Jahr 2030 soll sie an Bord von mehr als 200 United-Jets zur Verfügung stehen.

„Die neue United Relax Row ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir als Premium-Airline allen unseren Kunden neue Erlebnisse bieten. Gäste in United Economy erhalten damit die Möglichkeit, sich auf Langstreckenflügen für mehr Platz und Komfort zu entscheiden“, so Andrew Nocella, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei United. „United ist die einzige Fluggesellschaft Nordamerikas, die ein Produkt wie die United Relax Row offeriert, was ebenfalls dazu beitragen wird, dass wir immer mehr loyale Kunden gewinnen.“

Mehr Informationen gibt es unter united.com.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.