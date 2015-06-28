United kauft sich bei Azul ein

United Airlines beteiligt sich über den Kauf eines Aktienpakets an der brasilianischen Fluggesellschaft Azul Linhas Aéreas.

United Airlines wird 5 Prozent des Aktienkapitals von Azul kaufen, den Wert des Aktienpaketes beziffert United auf 100 Millionen US Dollar. Mit dieser Beteiligung kauft sich United Airlines in den stark wachsenden Regionalverkehr Brasiliens ein und verschafft sich über den neuen Partner Azul einen besseren Zugang zu diesem Markt. Die neu abgeschlossenen Codeshare abkommen müssen jedoch noch von den Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden.

United sieht diese partnerschaftliche Beteiligung als langfristiges Investment in eine rasch wachsenden Unternehmung, die eine grosse Zukunft vor sich hat. United Airlines wird auch Einsitz im Verwaltungsrat von Azul nehmen.