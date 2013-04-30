United kauft Embraer E-Jets

United Airlines hat beim brasilianischen Flugzeughersteller Embraer einen Kauvertrag über dreissig neue E-175 Verkehrsflugzeuge platziert.

Der neue Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Markwert von rund 2,9 Milliarden US Dollar. Die Maschinen werden für 76 Passagiere ausgelegt sein und ab dem ersten Quartal 2014 in die Flotte von United Express integriert. Von dem E175 Jet sind weltweit bereits mehr als 150 Maschinen im Einsatz, zwölf Airlines betreiben momentan die E175.