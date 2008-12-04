United kürzt 1.200 Stellen

UAL, die Muttergesellschaft der United Airlines sagte, sie wolle anfang nächsten Jahres 1.200 streichen.

Damit verfolgt sie den ursprünglichen Plan, insgesamt 7.000 Jobs abzubauen, nun weiter. Bei der ersten Ankündigung der Kürzungen beschäftigte die Firma 55.000 Angestellte. Die zuerst von hohen Treibstoffpreisen, später von der schwachen Nachfrage gebeutelte Airline Industrie minimiert ihre Kapazitäten, um stabil bleiben zu können.

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