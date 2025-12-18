United ist für Festtage bereit

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

Mehr als eine halbe Million Fluggäste täglich, United Airlines ist für die Festtage gewappnet.

Die Zeit um Weihnachten und den Jahreswechsel nutzen viele, um zu verreisen. Die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines rechnet 2025/2026 sogar mit einem Rekord, denn sie erwartet, rund 10,3 Millionen Passagiere in den Tagen zwischen dem 18. Dezember und dem 6. Januar zu befördern. Pro Tag sind das auf etwa 4.700 Flügen nahezu 520.000 Gäste. Das Datum mit dem größten Aufkommen wird laut der United-Prognose Samstag, der 27. Dezember, mit 560.000 Passagieren sein.

Deutsche fliegen am häufigsten nach New York, San Francisco und Washington, D.C.

Fluggäste aus den USA, die in dieser Zeit ins Ausland reisen, fliegen besonders häufig nach Cancun, London und Frankfurt. Speziell zu Silvester stehen außerdem Orlando, Las Vegas und Honolulu hoch im Kurs. Aus Deutschland heraus registriert United eine hohe Nachfrage für drei US-Städteziele: New York, San Francisco und Washington, D.C. Auf den Langstreckenflügen können sich die Gäste zudem auf Weihnachtsfilme im Unterhaltungsangebot sowie eine etwas erweiterte Getränkeauswahl mit dem „Sleigh Bell Spritz“ freuen, einer Mischung aus süßer Zitronenlimonade mit Cranberry-Aromen und einem Schuss Wodka.

