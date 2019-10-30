United in Star Wars Bemalung

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

United Airlines hat eine Zusammenarbeit mit dem Film Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers bekannt gegeben, dem epischen Abschluss der Skywalker-Saga.

Kunden und Mitarbeiter erhalten damit in den kommenden Wochen die Gelegenheit, die spannende Star-Wars-Saga aus erster Hand zu erleben – am Boden, in der Luft und im gesamten „United-Universum“.

Die Kampagne startet im November, wenn United offiziell die neue Star-Wars-Bemalung einer Maschine des Typs Boeing 737-800 enthüllt und eine neu gestaltete Kundenerfahrung an Bord präsentiert, um den Film zu zelebrieren. Die Fluggesellschaft bietet außerdem Amenity Kits im Stil von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers an und startet ihr neuestes Sicherheitsvideo mit Figuren aus dem neuen Film. Darüber hinaus schafft die Airline für MileagePlus Mitglieder einzigartige Erlebnisse – darunter die Teilnahme an der US-Premiere von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers – mit MileagePlus Exclusives, der Plattform der Fluggesellschaft, auf der Mitglieder von MileagePlus mit ihren Meilen exklusive Prämien und Erlebnisse kaufen und ersteigern können.

„United Airlines und die Star-Wars-Reihe haben ein gemeinsames Ziel: Menschen zu verbinden und die Welt zu vereinen“, sagte Mark Krolick, Vice President of Marketing bei United Airlines. „Wir freuen uns sehr, unsere Stärken zusammenzuführen, das Abschluss-Kapitel der Skywalker-Story zu promoten und gleichzeitig mit der Hilfe unserer neuen Freunde aus der Star-Wars-Galaxis unseren Kunden und Kollegen die Wichtigkeit von Sicherheit zu vermitteln.“

United und Star Wars heben gemeinsam ab

Kommenden Monat wird United offiziell eine Boeing 737-800 im Star-Wars-Look vorstellen. Die Maschine ist sowohl innen als auch außen im Erscheinungsbild von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gehalten. Das neue Design, das die Airline bereits im Frühjahr auf ihren Social-Media-Kanälen angeteasert hatte, fängt die exotische Atmosphäre der Star-Wars-Galaxis ein und zeigt auch einige der berühmten Raumschiffe aus Star Wars wie den X-Flügler und den TIE-Jäger. Auf dem Heck des Flugzeugs wird auf beiden Seiten ein Lichtschwert – die Waffe der Jedi – in je einer Farbe vor einem schwarzen Hintergrund gezeigt, was die beiden Seiten der Macht repräsentiert.

Während des Boardings wird United die Kunden mit der bekannten Musik aus Star Wars begrüßen und den ganzen Dezember über zur Feier der Filmpremiere Anstecker als Andenken verteilen. Im Innern des Flugzeugs wird eine Plakette auf die besondere Beziehung zwischen United und Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers hinweisen, die Kopfstützen werden mit den Logos der beiden gegnerischen Fraktionen des Films versehen, dem Widerstand und der Ersten Ordnung.

Während nicht jeder die Gelegenheit haben wird, die Sonderbemalung persönlich zu erleben, können alle das im Stil von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gehaltene Flugzeug mit einem besonderen Logo auf FlightAware verfolgen, der weltweit größten Online-Plattform zum Tracken von Flügen. Zum ersten Mal können Luftfahrt- und Star-Wars-Enthusiasten vergangene sowie zukünftige Flüge sowohl am PC als auch mobil verfolgen, indem sie die Flugzeugkennung eingeben, woraufhin die Maschine auf der Übersichtskarte von FlightAware in Form eines X-Flügler-Raumschiffs erscheint.

Sicherheit als höchste Priorität

Das neue Sicherheitsvideo unterstreicht das dauerhafte Bekenntnis von United, die Kunden und Angestellten stets sicher an ihre „weit, weit entfernten“ Ziele zu bringen. Zusätzlich zu den United-Mitarbeitern, die Sicherheitsanweisungen für den unwahrscheinlichen Fall eines Notfalls geben, erscheinen in dem Video verschiedene legendäre Charaktere aus Star Wars sowie spannende Abschnitte zum Thema Weltall, die mit einigen der markantesten Soundtracks sowohl aus Film- als auch Luftfahrtgeschichte hinterlegt sind. Das Sicherheitsvideo hebt zudem einige der vielen internationalen Destinationen hervor, die United innerhalb des „Universums“ der Fluggesellschaft bedient. Das Sicherheitsvideo kann unter united.com/starwars angesehen werden.

Connecting People. Uniting the Worlds.

Ab sofort können Mitglieder von MileagePlus auf MileagePlus Exclusives mit ihren Bonusmeilen auf einzigartige Star-Wars-Erlebnisse bieten, darunter:

Teilnahme an den Premieren von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers in Los Angeles und London

Reisepakete für vier Personen zu Star-Wars-Drehorten in Jordanien, um zu sehen, wie die Filmemacher die Landschaft für den Film nutzten

Zugang zu exklusiven Vorführungen am 19. Dezember von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers in Städten mit United Drehkreuz

Besondere Sammlerpakete, mit denen Mitglieder ein Stück Star Wars und United Airlines mit nach Hause nehmen können. Der Inhalt der Pakete ist mit United- und Star-Wars-Branding versehen, darunter ein Amenity Kit im Stil von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, spezielle Anstecker und ein Modellflugzeug der United Boeing 737-800 im Star-Wars-Look.

Weitere Informationen gibt es unter MileagePlus Exclusives.

Every customer. Every flight. Every day.

2019 sieht sich United mehr als je zuvor den Wünschen und Anforderungen der Kunden verpflichtet. Dabei überprüft die Airline jeden Aspekt ihres Geschäfts, um sicherzustellen, dass das Wohl des Kunden jederzeit im Servicemittelpunkt steht. Zusätzlich zur heutigen Ankündigung gab es dieses Jahr weitere Entwicklungen. United

gab bekannt, dass MileagePlus Bonusmeilen niemals verfallen;

stellte Kunden in der Economy Class auf Inlandsflügen eine Auswahl kostenfreier Snacks zur Verfügung;

machte DIRECTV an Bord von mehr als 200 Flugzeugen für alle Kunden kostenfrei zugänglich;

veröffentlichte eine neue Version der preisgekrönten, meist-heruntergeladenen App der Flugbranche;

startete ein neues Tool namens ConnectionSaver, das das Flugerlebnis für Kunden mit Anschlussflügen verbessert;

schloss sich mit CLEAR zusammen, um kostenfreie oder vergünstigte Mitgliedschaften für Mitglieder von MileagePlus zu ermöglichen;

kündigte PlusPoints an, das neue Upgrade-Vorteile für Mitglieder von MileagePlus Premier beinhaltet;

und führte Produkte in seinen Amenity Kits ein, die exklusiv für die Airline von der Luxus-Hautpflegelinie Sunday Riley hergestellt wurden.

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