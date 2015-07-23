United im zweiten Quartal mit Rekordgewinn

United Airlines konnte im zweiten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 1,193 Milliarden US Dollar einfliegen, das waren 404 Millionen mehr als im zweiten Quartal 2014.

Der Umsatz ist im zweiten Quartal um vier Prozent auf 9,914 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Die Ausgaben verbilligten sich um 10,1 Prozent auf 8,469 Milliarden US Dollar. Den Betriebsgewinn aus dem operativen Fluggeschäft gibt die Fluggesellschaft aus Chicago mit 1,445 Milliarden US Dollar an, das waren 59 Prozent mehr als im zweiten Quartale 2014. Die Treibstoffausgaben sind um 32 Prozent auf 2,106 Milliarden US Dollar zurückgegangen, das Personal verteuerte sich um gut 12 Prozent auf 2,454 Milliarden US Dollar. Noch nie in der Geschichte von United Airlines konnte die Fluggesellschaft einen so hohen Quartalsgewinn erwirtschaften. Diese Gewinne wurden nur möglich, weil die Treibstoffkosten über die letzten zwei Jahre extrem stark gesunken sind.

Von Januar bis Ende Juni ging der Umsatz bei United Airlines um 2,6 Prozent auf 18,522 Milliarden US Dollar zurück. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete United Airlines einen Nettogewinn von 1,701 Milliarden US Dollar.

Von Januar bis Juni 2015 flogen mit United Airlines 67,753 Millionen Fluggäste, das waren praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 2013. United Airlines hat sich 2010/2011 mit Continental zusammengeschlossen und betreibt rund 710 Verkehrsflugzeuge.