United gibt Streckenexpansion bekannt

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines wird im nächsten Jahr das internationale Streckennetz markant ausbauen, es soll die grösste Streckenexpansion in der Unternehmensgeschichte sein.

United Airlines plant für 2027 die größte Netzwerkerweiterung der Unternehmensgeschichte mit zehn neuen internationalen Zielen in Europa und Asien sowie drei weiteren Streckendebüts. Auf einigen Routen kommt der neue Airbus A321XLR „Born to Explore“ zum Einsatz. Diese Ankündigung knüpft an das stetige Wachstum über die letzten Jahre an: Seit 2017 hat die Airline 58 internationale Destinationen ins Flugprogramm aufgenommen. Als weltweit größte Fluggesellschaft anhand der verfügbaren Sitzplatzkilometer fliegt United mittlerweile mehr als 160 Ziele weltweit an.

Ab März 2027 werden die neuen Strecken nach und nach aufgenommen. United verbindet dann unter anderem Luxemburg, Marseille (Frankreich), Ibiza (Spanien), Valencia (Spanien), Terceira (Portugal), Ljubljana (Slowenien), sowie Olbia und Catania (Italien) mit dem Drehkreuz Newark (EWR).

Strecke Startdatum Frequenz Flugzeug San Francisco (SFO) – Okinawa (OKA)* 27. März 2027 3x pro Woche Boeing 777-200ER Newark (EWR) – Luxemburg (LUX)* 2. April 2027 Täglich Airbus A321XLR Washington, D.C. (IAD) – Toulouse (TLS)* 26. April 2027 Täglich Airbus A321XLR Newark (EWR) – Ljubljana (LJU)* 12. Mai 2027 4x pro Woche Boeing 767-400ER Newark (EWR) – Olbia (OLB) 27. Mai 2027 3x pro Woche Boeing 767-300ER Newark (EWR) – Catania (CTA) 28. Mai 2027 4x pro Woche Boeing 767-300ER Newark (EWR) – Ibiza (IBZ)* 31. Mai 2027 4x pro Woche Airbus A321XLR Newark (EWR) – Valencia (VLC)* 2. Juni 2027 3x pro Woche Airbus A321XLR Newark (EWR) – Marseille (MRS)* 4. Juni 2027 Täglich Airbus A321XLR Newark (EWR) – Terceira (TER)* 9. Juni 2027 3x pro Woche Boeing 737 MAX 8 * United ist die einzige US-Airline, die diese Städte nonstop mit den USA verbindet.

Ergänzend baut United das bestehende Angebot aus: Von Los Angeles geht es täglich ab dem 27. März 2027 nach Osaka (Japan) und ab dem 28. Mai dreimal wöchentlich von Washington, D.C. nach Mailand (Italien). Von Denver aus kommt ab 27. Mai eine tägliche Nonstopverbindung in die französische Hauptstadt Paris hinzu. Zudem nimmt United San Francisco – Tel Aviv ab dem 28. März wieder dreimal pro Woche auf. Mit Split (Kroatien), Bari (Italien), Glasgow (Schottland) und Santiago de Compostela (Spanien) werden vier 2026 eingeführte europäische Destinationen auch im kommenden Sommer wieder angesteuert.

Höchster Reisekomfort im Airbus A321 XLR

Das internationale Wachstum für den Sommer 2027 bringt auch den Einsatz des Airbus A321XLR „Born to Explore" mit sich. An Bord bietet er neue United Polaris Suiten mit einer eigenen Tür für mehr Privatsphäre, kostenloses Starlink-WLAN für MileagePlus®-Mitglieder, 4K OLED-Bildschirme mit Bluetooth, eine Snackbar in United Economy® und die neuen Sitze in Economy Plus® mit mehr Platz, da ein fest montierter Tisch den Mittelsitz ersetzt. Insgesamt verfügt der A321XLR über 32 Plätze in den Premiumkabinen, darunter 20 United Polaris® Suiten und zwölf Sitze in United Premium Plus® –16 Premiumplätze mehr als die bisher eingesetzte Boeing 757-200. Ab September 2026 ist die Maschine zunächst innerhalb der USA unterwegs, ab 1. Dezember dann international. Den Start machen die Flüge vom Washington Dulles International Airport nach Amsterdam (Niederlande) und Dublin (Irland).