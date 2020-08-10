United fliegt wieder von Frankfurt nach Chicago

Boeing 787-10 United Airlines in Frankfurt (Foto: United, Sabine Eder)

Seit Donnerstag, dem 6. August 2020, verkehrt United Airlines wieder zwischen Frankfurt und Chicago, der drittgrößten Metropole der USA.

Die Flüge werden zunächst fünfmal pro Woche mit einem Boeing 787-9 Dreamliner durchgeführt (immer von Donnerstag bis Montag). Ab September wird die Strecke dann wieder täglich bedient.

UA906 startet um 13:15 Uhr am Flughafen Frankfurt und landet um 15:20 Uhr Ortszeit am Chicago O’Hare International Airport. Von dort haben Passagiere zahlreiche Möglichkeiten, das umfassende Streckennetz der Airline zu weiteren Destinationen zu nutzen.

Das Flugprogramm von United am Flughafen Frankfurt wird bereits seit einigen Wochen schrittweise wieder aufgestockt. Die Nonstop-Verbindung nach New York/Newark blieb durchgängig bestehen. Neben dem Neustart der Frankfurt-Chicago-Strecke gibt es derzeit auch tägliche Verbindungen von der Rhein-Main-Metropole nach Washington, DC und San Francisco. Ab September kommt zusätzlich die Strecke Frankfurt-Houston dreimal pro Woche wieder hinzu.

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