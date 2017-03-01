United fliegt von San Francisco nach München

United Airlines baut sein Streckennetz mit weiteren Destinationen, mehr Flugfrequenzen und noch besseren Anschlussverbindungen im In- und Ausland für die Sommerreisesaison weiter aus.

Abhängig von der Regierungsgenehmigung wird United erstmals in der Unternehmensgeschichte eine saisonale Route zwischen München und San Francisco eröffnen. Gleichzeitig wird auf der Strecke Newark-Tel Aviv erstmals die neue Boeing 777-300ER eingesetzt. Hinzu kommen neue Verbindungen zu 30 Destinationen auf dem gesamten US-Kontinent.

„In diesem Sommer offerieren wir mehr Flüge, mehr Destinationen und noch mehr bequeme Anschlüsse als bisher. Mit größerem und modernerem Fluggerät auf mehreren Strecken bringen wir unsere Gäste bequem und entspannt zu ihrem Wunschziel“, so Scott Kirby, President von United Airlines.

Neuer Nonstop-Dienst ab Deutschland

Der neue saisonale Flug zwischen dem Flughafen München und dem San Francisco International Airport startet am 24. Mai in Bayerns Metropole. Auf der Strecke verkehrt eines der modernsten Flugzeuge, der „Dreamliner“ Boeing 787, der besonders effizient ist, hohen Komfort bietet und gleichzeitig durch geringere Emissionen den Erfordernissen der Umwelt Rechnung trägt. Der Flugplan:

Flug Von Nach Abflug Ankunft 194 San Francisco München 14.05 Uhr täglich 10.25 Uhr nächster Tag 195 München San Francisco 12.10 Uhr täglich 14.55 Uhr gleicher Tag

Zum 5. Mai wird United zudem auf der Strecke Newark-Tel Aviv die Boeing 777-300ER einsetzen. Sie ist der neueste Langstreckenjet der Gesellschaft mit der völlig neu entwickelten United Polaris Business Class an Bord. Damit verkehrt weltweit ein zweites Flugzeug mit der neuen Polaris Klasse, nachdem diese bereits an Bord der Boeing 777-300ER zwischen San Francisco und Hongkong in den Markt eingeführt worden ist.

United baut ferner das US-Streckennetz weiter aus und verkürzt spürbar die Reisezeiten über die großen Drehscheiben durch optimierte Anschlüsse. Der Flugplan enthält neue Routen mit Nonstop-Services zu großen und kleineren Städten. Die Fluggesellschaft offeriert Verbindungen zu insgesamt 13 Städten, darunter sind vier völlig neu wie Champaign/Urbana in Illinois, Columbia in Missouri, Rochester in Minnesota und Santa Rosa in Kalifornien. Der Flugplan:

Von Nach Frequenz Flugbeginn Denver Columbia, Missouri Täglich 1. August Denver San Luis Obispo, Kalifornien Täglich 8. Juni Newark Sacramento, Kalifornien Täglich 8. Juni Houston Springfield, Missouri 2x täglich 8. Juni Chicago Charlottesville, Virginia Täglich 8. Juni Chicago Champaign/Urbana, Illinois 3x täglich 8. Juni Chicago Columbia, Missouri 2x täglich 1. August Chicago Reno, Nevada Täglich 8. Juni Chicago Rochester, Minnesota 3x täglich 8. Juni Chicago Spokane, Washington Täglich 8. Juni San Francisco Cincinnati, Ohio Täglich 8. Juni San Francisco Detroit, Michigan Täglich 8. Juni San Francisco Spokane, Washington 2x täglich 8. Juni San Francisco Santa Rosa, Kalifornien 3x täglich 8. Juni San Francisco Hartford, Connecticut Täglich 8. Juni

Ausbau der Inlandsflüge

United führt außerdem weitere Flugfrequenzen in Märkte ein, die das ganze Jahr über bestehen bleiben, so nach Salt Lake City, Fort Lauderdale, Tucson und New Orleans. Der Flugplan:

Von Nach Frequenz Flugbeginn Denver Kona, Hawaii Täglich 8. Juni Newark Salt Lake City, Utah Täglich 8. Juni Washington-Dulles Fort Lauderdale, Florida Täglich 8. Juni Chicago Tucson, Arizona Täglich 8. Juni San Francisco New Orleans, Louisiana Täglich 8. Juni San Francisco Kalispell, Montana Täglich 1. Juli

Mehr Flüge zu einzelnen Destinationen

Um die Auswahl an Abflügen zu vergrößern, baut United die täglichen Flugangebote zu 15 unterschiedlichen Destinationen weiter aus. Der Flugplan:

Von Nach Neue Frequenz Denver Albuquerque, Neumexiko 5x täglich Denver Ft. Lauderdale, Florida 2x täglich Denver Orlando, Florida 4x täglich Denver Tampa, Florida 2x täglich Newark Atlanta, Georgia 8x täglich Newark Detroit, Michigan 7x täglich Newark Portland, Oregon 2x täglich Washington-Dulles Jacksonville, Florida 3x täglich Washington-Dulles Providence, Rhode Island 4x täglich Washington-Dulles Portland, Maine 4x täglich Washington-Dulles Roanoke, Virginia 3x täglich Houston Atlanta, Georgia 8x täglich Houston Charleston, S. Carolina 3x täglich Chicago Fort Lauderdale, Florida 3x täglich Chicago Fort Myers, Florida 2x täglich

Insgesamt fügt United dem Inlandsflugplan 47 tägliche Hin- und Rückflüge hinzu. Sie finden entweder mit der United Kernflotte statt oder werden von Regionaljets durchgeführt und stellen eine zusätzliche Kapazität von 8.700 Sitzen pro Tag mit einer Leistung von rund 90.000 Flugmeilen dar. Die Flüge sind in den Systemen zur Buchung geladen. Saisonale internationale Flugverbindungen wie etwa nach Xi´an in China und nach Rom sind ebenfalls verfügbar auf www.united.com.