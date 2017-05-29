United fliegt von München nach San Franzisco

United Airlines Boeing 777-300ER (Foto: United Airlines)

United Airlines hat in der vergangenen Woche den saisonalen Nonstop Flug zwischen München und dem San Francisco International Airport aufgenommen.

Die United Linie zwischen München und Dan Francisco wird saisonal bis zum 4. September 2017 täglich bedient. „Wir sind sehr erfreut über unsere neue saisonale Sommerroute zwischen München und San Francisco“, sagte Marcel Fuchs, Vice President Atlantic and Pacific Sales von United. „Unsere deutschen Gäste haben damit nicht nur die Möglichkeit, ab München nonstop zur Westküste der USA zu gelangen, sondern von San Francisco aus auch eine der vielen Anschlüsse zu Zielen innerhalb der USA und darüber hinaus zu nutzen.“

Flughafenchef Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der Flughafen München GmbH (FMG) hob anlässlich des Erstfluges die Bedeutung der neuen Verbindung hervor: „Wir freuen uns sehr darüber, dass United Airlines ihr Engagement in München weiter verstärkt und nun auch San Francisco direkt an das bayerische Luftverkehrsdrehkreuz anbindet. United Airlines ist längst zu einem verlässlichen und wichtigen Partner für uns geworden.“

Der Flugplan

Flug UA195 verlässt München täglich um 12.10 Uhr und kommt in San Francisco am gleichen Tag um 14.50 Uhr an. Rückflug UA194 startet in San Francisco um 14.05 Uhr und landet in München am darauf folgenden Tag um 10.25 Uhr. Die Flugzeit beträgt Richtung Westen 11 Stunden 40 Minuten und Richtung Osten 11 Stunden 20 Minuten. Der Flug wird mit einem der neuesten Jets durchgeführt, der Boeing 787-8 (Dreamliner), die sich durch besonders hohen Komfort und größere Effizienz in jeder Hinsicht auszeichnet. Ab San Francisco bietet United pro Tag nahezu 300 Verbindungen zu 80 Destinationen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent.

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