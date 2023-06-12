United fliegt Quartalsverlust ein

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines muss für das erste Quartal 2023 einen Nettoverlust von 194 Millionen US-Dollar hinnehmen, ein Jahr zuvor resultierte wegen Corona ein Nettoverlust von 1,377 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz hat sich im zweiten Quartal um 51,1 Prozent auf 11,429 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 7,566 Milliarden USD) erhöht. Die operativen Ausgaben verteuerten sich um 28,3 Prozent auf 11,472 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 8,942 Milliarden USD). Den Betriebsverlust aus dem operativen Fluggeschäft gibt die Fluggesellschaft aus Chicago mit 43 Millionen US-Dollar an, in derselben Vorjahreszeitspanne resultierte wegen der COVID-19 Krise ein Betriebsverlust von 1,376 Milliarden USD.

Mit United Airlines flogen im ersten Quartal 2023 insgesamt 36,822 Millionen Passagiere, das waren 25,5 Prozent mehr als im in derselben Vorjahreszeitspanne. Das Angebot lag bei 65,720 Milliarden Sitzplatzmeilen, Plus 23,4 Prozent. Die Nachfrage verbesserte sich um 35,9 Prozent auf 52,532 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Flugzeuge waren zu 79,9 Prozent ausgelastet, was einem Plus von 7,3 Prozentpunkten gleichkommt.