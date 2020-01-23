United erwirtschaftet soliden Gewinn

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

United Airlines erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Nettogewinn von 3,009 Milliarden US Dollar, das entspricht einem soliden Gewinnanstieg von 41,8 Prozent.

Der operative Jahresumsatz ist bei United Airlines um 4,7 Prozent auf 43,259 Milliarden US Dollar angestiegen, die betrieblichen Kosten verteuerten sich um 2,3 Prozent auf 38,958 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 4,302 Milliarden US Dollar, das waren 33,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Treibstoffkosten haben sich um 3,8 Prozent auf 8,953 Milliarden US Dollar verbilligt, während das Personal um 5,3 Prozent teurer wurde. Die Personalkosten kamen im letzten Jahr auf 12,071 Milliarden US Dollar zu liegen.

Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 10,888 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent. Die Kosten haben sich im gleichen Zeitraum um 1,7 Prozent auf 10,027 Milliarden US Dollar verteuert. Die Treibstoffkosten sind um 5,5 Prozent auf 2,249 Milliarden US Dollar zurückgegangen. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Gewinn von 861 Millionen US Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 635 Millionen US Dollar.

United Airlines ist die drittgrößte Fluggesellschaft in den USA. Mit United und ihren Zubringerdiensten flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 162,443 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent.

United Airlines hat sich im Jahre 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der größten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American Airlines und Delta Airlines die drittgrößte Fluggesellschaft in den USA. United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 90.000 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 1.372 Flugzeugen.