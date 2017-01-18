United erwirtschaftet soliden Gewinn

United Airlines erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Nettogewinn von 2,263 Milliarden US Dollar (Vorjahr 7,340 Milliarden USD), das war gut dreimal weniger als ein Jahr zuvor.

Der operative Jahresumsatz ging bei United Airlines um 3,5 Prozent auf 36,556 Milliarden US Dollar (Vorjahr 37,864 Milliarden USD) zurück, die Kosten verbilligten sich um 1,5 Prozent auf 32,218 Milliarden US Dollar (Vorjahr 32,698 Milliarden USD). Der Betriebsgewinn erreichte 4,338 Milliarden US Dollar (Vorjahr 5,166 Milliarden USD), das war 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Treibstoffkosten haben sich um 22,7 Prozent auf 5,813 Milliarden US Dollar verringert, während das Personal um 5,8 Prozent teurer wurde. Die Personalkosten kamen im letzten Jahr auf 10,275 Milliarden US Dollar zu liegen.

Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 9,052 Milliarden US Dollar, das entspricht einem leichten Wachstum von 0,2 Prozent. Die Kosten haben sich im gleichen Zeitraum um 1,2 Prozent auf 8,047 Milliarden US Dollar verteuert. Die Treibstoffkosten verbilligten sich um weitere 3,9 Prozent auf 1,555 Milliarden US Dollar. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Gewinn von 1,005 Milliarden US Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 1,081 Milliarden US Dollar.

Die Cash Reserven gibt United mit 5,8 Milliarden US Dollar an, diese liegen um 700 Millionen USD tiefer als noch Ende 2015. United Airlines ist die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. Mit United und ihren Zubringerdiensten flogen im Berichtsjahr 143,177 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

United Airlines hat sich im Jahre 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der grössten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American Airlines und Delta Airlines die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte bestehend aus rund 700 Verkehrsflugzeugen.