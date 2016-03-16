United erwirtschaftet hohen Gewinn

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Nettogewinn von 4,478 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Gewinnwachstum von 127,8 Prozent.

Der operative Jahresumsatz ging bei United Airlines um 2,7 Prozent auf 37,864 Milliarden US Dollar, die Kosten verbilligten sich um 10,5 Prozent auf 32,698 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn 5,166 Milliarden US Dollar (Vorjahr 2,373 Milliarden USD), das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Die Treibstoffkosten haben sich um 35,6 Prozent auf 7,522 Milliarden US Dollar verringert, während das Personal um 8,7 Prozent teurer wurde. Die Personalkosten kamen im letzten Jahr auf 9,713 Milliarden US Dollar zu liegen.

Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 9,036 Milliarden US Dollar, das entspricht einem leichten Rückgang von 3,0 Prozent. Die Kosten sind im gleichen Zeitraum um 8,4 Prozent auf 7,955 Milliarden US Dollar gesunken. Die Treibstoffkosten verbilligten sich um weitere 36 Prozent auf 1,618 Milliarden US Dollar. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Gewinn von 1,081 Milliarden US Dollar, ein Jahr zuvor lag dieser bei 625 Millionen US Dollar.

Die Cash Reserven gibt United mit 6,5 Milliarden US Dollar an, diese liegen um 800 Millionen USD höher als noch Ende 2014. United Airlines ist die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. Mit United und ihren Zubringerdiensten flogen im Berichtsjahr 140,363 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 1,7 Prozent.

United Airlines hat sich im Jahre 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der grössten Airlines auf der Welt. Heute ist United Airlines nach American Airlines und Delta Airlines die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. United Airlines hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte bestehend aus rund 700 Verkehrsflugzeugen.