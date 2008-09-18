United erwartet mehr Einnahmen im dritten Quartal

United Airlines Einnahmen pro Sitz pro geflogener Meile werden im dritten Quartal wohl 4,5 bis 5,5 Prozent steigen.

Das Unternehmen berichtete der Regierung, dass die Kosten auf den Hauptstrecken pro geflogener Sitzplatzmeile, ohne den Treibstoff, um 1 bis 1,5 Prozent höher sein wird als in der Vorjahresperiode.

United rechnet mit einem kontinuierlichen Wachstum pro verfügbarer Sitzplatzmeile im vierten Quartal sowie dank der Kapazitätsreduktion eine Ertragssteigerung. Sie erwartet einen Rückgang der Kapazität auf den Hauptstrecken um 4 Prozent. Das dritte Quartal wird United mit freiem Bargeld, Geldwerten und Kurzzeitinvestments im Wert von USD 2,9 Milliarden abschliessen.